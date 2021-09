Dr. STONE entra nella sua parte finale | Jump Highlights

(Di lunedì 27 settembre 2021) Con il capitolo 212, Dr.dichiara di esseretosua “final part”, la missione spaziale. One Piece ritorna con lo scontro tra draghi I due autori, BOICHI e Riichiro Inagaki, lo avevano già dichiarato in precedenza, ma ora è ufficiale: Dr., uno dei successi del momento di Shonen, è prossimo alla sua conclusione. Senku e gli altri si accingono a riprodurre il più grande successo scientifico dell’umanità, lo sbarco dell’uomo sulla luna. Dopo aver recuperato le materie prime e creato l’infrastruttura necessaria, coinvolgendo il mondo intero, non rimane che assemblare il razzo, e poi, lapiù difficile, la missione vera e propria. Sulla luna, Senku dovrà scoprire la vera natura del Why-Man, il responsabile di questo mondo di pietra. Dr. ...

Con il capitolo 212, Dr.STONE dichiara di essere entrato nella sua "final part", la missione spaziale. One Piece ritorna con lo scontro tra draghi.Dr. Stone entra nell'arco narrativo finale Lo shonen manga Dr. Stone di Riichiro Inagaki e Boichi sta per entrare nell'arco narrativo finale.