Come la Juventus può rientrare in corsa per lo scudetto (Di lunedì 27 settembre 2021) Fiducia ritrovata in casa Juventus, per il momento solo quella. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato due vittorie consecutive, contro squadre non irresistibili ma che sono servite comunque per recuperare posizioni in classifica e ritrovare entusiasmo. I bianconeri non hanno convinto al cento per cento contro Spezia e Sampdoria, anzi da salvare c’è il risultato e poco altro. Le note positive sono arrivate dall’attacco, la Juventus ha messo a segno ben sei gol nelle ultime due partite, ma la casella dei gol subiti segna quota 4. Troppo per una squadra che aveva abituato ad una difesa di ferro. I campionati si vincono con la solidità difensiva e la Juventus, al momento, è ancora un cantiere aperto. Non sono in discussione i calciatori dal punto di vista individuale, tutti fortissimi, i problemi sono di squadra e ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 27 settembre 2021) Fiducia ritrovata in casa, per il momento solo quella. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato due vittorie consecutive, contro squadre non irresistibili ma che sono servite comunque per recuperare posizioni in classifica e ritrovare entusiasmo. I bianconeri non hanno convinto al cento per cento contro Spezia e Sampdoria, anzi da salvare c’è il risultato e poco altro. Le note positive sono arrivate dall’attacco, laha messo a segno ben sei gol nelle ultime due partite, ma la casella dei gol subiti segna quota 4. Troppo per una squadra che aveva abituato ad una difesa di ferro. I campionati si vincono con la solidità difensiva e la, al momento, è ancora un cantiere aperto. Non sono in discussione i calciatori dal punto di vista individuale, tutti fortissimi, i problemi sono di squadra e ...

GiovaAlbanese : Tre punti d'oro, per la #Juventus. Che soffre ancora troppo, si fa spesso male da sola e non è ancora solida come d… - sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso: 'Noi senza debiti, squadre come #Juventus e #Inter non sono in regola ma non hanno penal… - pisto_gol : Mathijs De Ligt a 17 anni ha esordito con la maglia della Nazionale, a 18 era capitano dell’Ajax, a 20 ha segnato a… - CalcioWeb : Segnali di ripresa in casa #Juventus, ma la strada è ancora lunga - misorecordsuk : Juve, l'attacco è un rebus. Chi (e come) gioca contro il Chelsea? #Juve #Juventus -