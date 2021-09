CICO 2021 Frecciarossa | i risultati delle Classi Olimpiche e Para Sailing

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si è chiuso sull’alto lago di Garda il, il Campionato Italianodella vela che ha visto in gara 324 atlete e atleti in 11, compresi numerosi stranieri da un totale di ben 23 nazioni. Il campionato ha coinvolto diverse località con campi di regata a Malcesine (Hansa 303 e 2.4mR), Navene (Formula Kite), Torbole (470 Mixed, Finn, windsurf iQFOiL maschile e femminile), Arco (le acrobatiche 49er, 49er FX e Nacra 17) e Riva del Garda (i singoli ILCA 6 e ILCA 7)., la “piccola Olimpiade” della vela azzurra La “piccola Olimpiade” della ...

Riva del Garda - Con una domenica bagnata di pioggia sul Garda Trentino si è conclusa una bella edizione del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche. Il CICO ha visto comunque la disputa delle ultime prove nelle classi ILCA 7, ILCA 6, 470 e Finn, quando un Peler sui 9 - 10 nodi ha seguito la fine della pioggia. Il duello tutto made in Lega Navale è andato a Daniele Benedetti. E' stato il velista delle Fiamme Gialle a vincere il bronzo al Campionato Italiano Classi Olimpiche Foil del lago di Garda. Secondo giorno di regate sul Garda per il CICO 2021 Frecciarossa, il Campionato Italiano Classi Olimpiche, con 324 atlete e atleti dall'Italia e da altre 23 nazioni, impegnati in 11 classi olimpiche.