Broker - GoCar punta a crescere grazie anche a LeasePlan

(Di lunedì 27 settembre 2021), ilper il noleggio nato nel 2005 per volere di Piero Navone, pensa in grande, diventando uno dei radar sul territorio di, firmando un contratto in esclusiva con loro e, soprattutto, preparando una grande novità da lanciare sul mercato per il prossimo anno. "Lo chiesi già nel 2012 ad Alfonso Martinez (l'ad didi quei tempi, ndr), ora con l'odierno ad Alberto Viano lo diventiamo: saremo la lunga mano disul territorio, con cui facciamo già più di 800 veicoli all'anno, circa il 60% del nostro business", commenta il fondatore nonché ceo di, che snocciola i vantaggi di entrare in una rete esclusiva come quella chesta strutturando sul mercato italiano, perché è sempre più difficile per i colossi del noleggio andare ...

Quattroruote

