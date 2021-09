Verissimo | Sonia Bruganelli | “Con Silvia è cambiata la mia vita”

(Di domenica 26 settembre 2021), ospite a, parla della malattia di sua figlia: “Quando è nata nemmeno una foto”, moglie di Paolo Bonolis ed opinionista del Grande Fratello Vip, ha parlato adi sua figlia. “Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile“, ha ammesso aToffanin. Poi ha spiegato di aver scoperto all’ottavo mese di gravidanza che, la primogenita, aveva una cardiopatia. Il dottore, dopo una lunga ecografia, ha informato lei e Paolo che la piccola, appena nata, avrebbe dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore. “è nata bellissima e me l’hanno portata via” – prosegue il ...

(aggiornamento di Alessandro Nidi)Bruganelli ospite aBruganelli è l'imprenditrice nota ai più come la moglie di Paolo Bonolis . Oggisarà ospite diper parlare ...Bruganelli ha raccontato a '' le difficoltà legate alla malattia della figlia Silvia. 'All'ottavo mese di gravidanza ho scoperto che lei aveva una cardiopatia. All'epoca avevo 27 anni e ...Più volte Sonia Bruganelli ha parlato di sua figlia Silvia ma c’è un altro dolore, la morte di suo padre. E’ andato via troppo presto, è morto all’improvviso senza che nessuno potesse salutarlo per l’ ...La moglie di Paolo Bonolis si apre con Silvia Toffanin circa la sua nuova esperienza da opinionista e sul rapporto con la figlia.