Tre anni d'aggiornamenti previsti nel Surface Duo 2 di Microsoft (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle scorse ore Microsoft ha spiegato che il suo ultimo gioiellino, il nuovo Surface Duo 2, riceverà ben tre anni di aggiornamenti software. La multinazionale fondata da Bill Gates lo ha svelato durante un evento virtuale sull'hardware, e si tratta senza dubbio di una notizia che dovrebbe invogliare i potenziali acquirenti ad acquistare il famoso pieghevole di casa Microsoft. Il Surface Duo 2 e gli aggiornamentiLa conferma di tale ghiotta notizia è arrivata attraverso Android Authority che ha contattato un portavoce di Microsoft che ha appunto dichiarato: "Ci impegniamo a fornire tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza". Come il suo predecessore, anche il Surface Duo 2 utilizza il sistema operativo di Google, leggasi il famoso ...

