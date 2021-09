Stroncato da un malore mentre va in bicicletta: perde la vita un uomo di 63 anni (Di domenica 26 settembre 2021) CALDAROLA - Un uomo di 63 anni è stato colto da malore mentre andava in bici. E' successo oggi alle 12.30 a Valcimarra, frazione di Caldarola, lungo la strada provinciale. L'uomo stava pedalando ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 26 settembre 2021) CALDAROLA - Undi 63è stato colto daandava in bici. E' successo oggi alle 12.30 a Valcimarra, frazione di Caldarola, lungo la strada provinciale. L'stava pedalando ...

mendeiev : Cosa li succederà? Incidente stradale? Stroncato da un malore in casa? Era depresso e si impicca? Andare contro i p… - isNews_it : Stroncato da un malore mentre era al lavoro nei campi: muore un 70enne - - peppesava : RT @Ragusanews: Un malore in fondo al mare ha stroncato il sub Giovanni Marino - Ragusanews : Un malore in fondo al mare ha stroncato il sub Giovanni Marino - Eli02808187 : RT @autocostruttore: Sarno, giovane di 27 anni stroncato da un malore mentre è alla guida di un kart -

Gattinara ricorda Sandro Esu: una messa per l'uomo ucciso da un malore a 50 anni Anche la comunità di Gattinara potrà ricordare Sandro Esu, il 50enne stroncato da un malore mentre era in vacanza nella "sua" Sardegna. Come da volontà del defunto, il funerale è infatti stato celebrato nel suo paese d'origine, ma Sandro era molto conosciuto e amato ...

Malore fatale, muore in strada a ottant'anni il Resto del Carlino

Malore fatale, muore in strada a ottant’anni Stroncato da un malore, in strada. E’ successo ieri ad Argenta, sulla via Circonvallazione, poco distante dalla stazione ferroviaria di Argenta. Vittima di questo malore purtroppo fatale, un uomo di o ...

