Sarri gioca alla Inzaghi (verticalità e contropiede) e la Lazio vince il derby 3-2

derby ad alta intensità. La Lazio gioca come meglio sa, alla Inzaghi, lontano dai dettami Sarriti. Verticalizzazioni e contropiede. E vince il derby 3-2. Sarri dimostra intelligenza, mette da parte il suo credo, e bada al sodo. Se avesse perso il derby, sarebbe stata durissima per lui l'avventura romana. È tutto nelle parole che Tare ha rilasciato prima della partita: «Il Sarrismo lo vedremo con il tempo, l'importante è vincere stasera e iniziare un nuovo percorso». Sarri ha obbedito e, come spesso gli capita quando abbandona il suo credo, ha vinto. E ha finito festeggiando sotto la Nord con l'aquila Olimpia. I biancocelesti partono a tutta, ...

