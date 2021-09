Mondiali Fiandre 2021, pagelle prova in linea uomini: bis strepitoso di Alaphilippe, delude il Belgio (Di domenica 26 settembre 2021) La prova in linea più importante dei Mondiali delle Fiandre 2021, quella riservata agli uomini Elite, vede la vittoria di Julian Alaphilippe, che si conferma campione del mondo dopo la vittoria ad Imola nel 2020. Come lo scorso anno il francese si impone arrivando al traguardo in solitaria, mentre la volata per l’argento viene vinta dall’olandese Dylan Van Baarle sul danese Michael Valgren. L’Italia chiude con il decimo posto di Sonny Colbrelli, mentre il grande favorito, il padrone di casa Wout Van Aert, ha chiuso al dodicesimo posto. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA LE pagelle DEI PROTAGONISTI Julian Alaphilippe 10: Il francese trova un bis iridato stupendo, vincendo il suo secondo mondiale come meglio sa fare e come aveva già fatto ad ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Lainpiù importante deidelle, quella riservata agliElite, vede la vittoria di Julian, che si conferma campione del mondo dopo la vittoria ad Imola nel 2020. Come lo scorso anno il francese si impone arrivando al traguardo in solitaria, mentre la volata per l’argento viene vinta dall’olandese Dylan Van Baarle sul danese Michael Valgren. L’Italia chiude con il decimo posto di Sonny Colbrelli, mentre il grande favorito, il padrone di casa Wout Van Aert, ha chiuso al dodicesimo posto. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA GARA LEDEI PROTAGONISTI Julian10: Il francese trova un bis iridato stupendo, vincendo il suo secondo mondiale come meglio sa fare e come aveva già fatto ad ...

Advertising

Eurosport_IT : Dieci anni dopo l’ultima volta, un'azzurra è sul tetto del Mondo ???????????????? #Flanders2021 | #EurosportCICLISMO |… - sportface2016 : #Ciclismo Mondiali #Flanders2021, le pagelle della prova in linea maschile: bis strepitoso di #Alaphilippe, delud… - SpazioCiclismo : Rivediamo i momenti chiavi della prova in linea uomini élite che ha chiuso i Mondiali #Flanders2021 - sportface2016 : Highlights prova in linea uomini elite, Mondiali ciclismo Fiandre 2021: #Alaphilippe si conferma campione (VIDEO)… - SpazioCiclismo : Wout Van Aert non cerca scuse al termine di una corsa che nel finale lo ha visto spegnersi #Flanders2021 -