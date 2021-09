Matteo Bocelli a FqMagazine: “Agli occhi del pubblico non esistono raccomandazioni: se non piacerò, non ci sarà scampo. Io a Sanremo 2022? Tutto può accadere” (Di domenica 26 settembre 2021) Prima o poi doveva accadere, del resto i geni sono gli stessi. Matteo Bocelli, il secondogenito di Andrea, ha debuttato ufficialmente venerdì scorso nel mondo della musica con il singolo, in lingua inglese, “Solo”. Strano scherzo del destino dal momento che è lo stesso titolo del disco d’esordio di Alberto Urso e del prossimo album di inediti di Ultimo. Il cognome è importante, le aspettative sono alte, ma Matteo Bocelli ha sparigliato le carte e se vi aspettate – l’ennesimo cantante lirico/pop – vi sbAgliate. Del resto, ad oggi, Il Volo non ha concorrenti sul versante internazionale e italiano come ambasciatori del belcanto. Un progetto – che nascerà sotto il capello della prestigiosa etichetta discografica Capitol Records – elaborato lungo tre anni con il manager Francesco Pasquero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Prima o poi doveva, del resto i geni sono gli stessi., il secondogenito di Andrea, ha debuttato ufficialmente venerdì scorso nel mondo della musica con il singolo, in lingua inglese, “Solo”. Strano scherzo del destino dal momento che è lo stesso titolo del disco d’esordio di Alberto Urso e del prossimo album di inediti di Ultimo. Il cognome è importante, le aspettative sono alte, maha sparigliato le carte e se vi aspettate – l’ennesimo cantante lirico/pop – vi sbate. Del resto, ad oggi, Il Volo non ha concorrenti sul versante internazionale e italiano come ambasciatori del belcanto. Un progetto – che nascerà sotto il capello della prestigiosa etichetta discografica Capitol Records – elaborato lungo tre anni con il manager Francesco Pasquero ...

