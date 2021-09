Juventus-Sampdoria, i numeri della sofferta vittoria bianconera (Di domenica 26 settembre 2021) La Juventus non subiva almeno 10 gol nelle prime sei partite di un campionato di Serie A dal 1988/89 (11 in quel caso). La Juventus ha subito gol nelle ultime 20 partite di campionato: soltanto nel 1955 ha registrato una serie negativa più lunga (21) in Serie A. Paulo Dybala ha segnato otto gol contro la Sampdoria: soltanto contro l’Udinese (nove) l’attaccante della Juventus ha fatto meglio in Serie A. Paulo Dybala ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) nelle ultime sette partite di campionato: tante quante nelle precedenti 23 di Serie A. 16 delle 22 reti (73%) messe a segno da Paulo Dybala da fuori area con la Juventus in Serie A sono arrivate in gare casalinghe. Leonardo Bonucci ha sia calciato che trasformato il suo primo rigore in carriera in Serie A. L’ultimo difensore ... Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) Lanon subiva almeno 10 gol nelle prime sei partite di un campionato di Serie A dal 1988/89 (11 in quel caso). Laha subito gol nelle ultime 20 partite di campionato: soltanto nel 1955 ha registrato una serie negativa più lunga (21) in Serie A. Paulo Dybala ha segnato otto gol contro la: soltanto contro l’Udinese (nove) l’attaccanteha fatto meglio in Serie A. Paulo Dybala ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) nelle ultime sette partite di campionato: tante quante nelle precedenti 23 di Serie A. 16 delle 22 reti (73%) messe a segno da Paulo Dybala da fuori area con lain Serie A sono arrivate in gare casalinghe. Leonardo Bonucci ha sia calciato che trasformato il suo primo rigore in carriera in Serie A. L’ultimo difensore ...

