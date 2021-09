Juve-Samp | le parole di Max Allegri alla vigilia

(Di domenica 26 settembre 2021) Durante la conferenza didintus-doria, Maxha parlato della sfida in programma oggi alle 12:30 all’Allianza Stadium di Torino, parlando anche delle critiche ricevute negli ultimi giorni. Ecco le sue: “Bisogna dare continuitàvittoria di La Spezia, cercando di giocare bene e di vincere la partita, poi penseremo al Chelsea. Ci saranno dei cambiamenti e c’è bisogno di recuperare energie. Ci son tanti giocatori che hanno giocato 6-7 partite di seguito”. Riguardo alle critiche dice: “Io preferisco essere criticato ma vincente. La compassione si ha solo per quelli che non vincono, mai per quelli che vincono. Preferisco essere criticato ma vincente e non compatito.. Quando sento le critiche, e io leggo tutto, sono interessanti. Alcune sono ...

Commenta per primo Continua la sesta giornata della Serie A, in programma sei partite. Si parte alle 12.30 con la Juventus che cerca continuità dopo il successo contro lo Spezia contro unache vuole ripartire dopo il pesante ko contro il Napoli. Alle 15 sono in programma tre partite: Sassuolo - Salernitana, Empoli - Bologna e Udinese - Fiorentina. Alle 18 in campo il derby di Roma, ...: solo due cambi in vista rispetto al Napoli leggi anche, Allegri: "Meglio criticato che compatito" Per D'Aversa sono previsti solo due cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro ...Infortunio Rabiot: il francese out contro la Sampdoria, ultime sui tempi di recupero. Cosa filtra verso il Chelsea Adrien Rabiot non prenderà parte a Juve-Sampdoria per i postumi di una dolorosa botta ...L'unico precedente tra i due allenatori fu in Premier League, quattro gol, pareggio al sesto minuto di recupero, rissa sfiorata in campo per un Chelsea-Manchester United che nessuno ha dimenticato. An ...