Diretta Juventus - Sampdoria 0 - 0: Allegri parte con Perin e Locatelli, D'Aversa rilancia con Murru e Depaoli (Di domenica 26 settembre 2021) PRIMO TEMPO 1' Ayroldi fischia il calcio d'inizio tra Juventus e Sampdoria, il lunch match della sesta giornata di Serie A. Ritrovata la vittoria contro lo Spezia di Thiago Motta , la ospita la di ... Leggi su leggo (Di domenica 26 settembre 2021) PRIMO TEMPO 1' Ayroldi fischia il calcio d'inizio tra, il lunch match della sesta giornata di Serie A. Ritrovata la vittoria contro lo Spezia di Thiago Motta , la ospita la di ...

Advertising

juventusfc : Conferenza Stampa, come sempre, in diretta su @JuventusTV ?? - repubblica : Diretta Juventus-Sampdoria 1-0: destro di Caputo, palla alta sulla traversa [di Gianluca Strocchi] - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Juventus-Sampdoria 0-0 in diretta su - GTSOCCERLive1 : #JuveSampdoria Juventus vs Sampdoria/ Diffusione in diretta - andrewsword2 : RT @Corriere: Juve-Samp: gioca Chiesa con Dybala e Morata Diretta 0-0 -