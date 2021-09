Comunali, Maresca: “Noi non moriamo, andiamo a vincere” (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “andiamo a vincere, hanno cercato di farci di tutto, ce vonn accirere ma noi nun murimm” (ci vogliono uccidere ma non moriamo, ndr). Lo ha detto Catello Maresca, candidato per il centrodestra alla poltrona di sindaco di Napoli che ieri sera ha preso parte a un appuntamento elettorale nell’Edenlandia. “Siamo più forti di prima, – ha aggiunto l’ex pm – vogliamo assumerci la responsabilità di quello che faremo e di quello che altri non hanno fatto. andiamo avanti. Sono sette giorni alle elezioni. Sette giorni di battaglia coi quali possiamo cambiare le sorti della nostra città e del nostro futuro“. A sostenere Maresca e il progetto “Noi con l’Italia/Adc – Rinascimento Partenopeo”, lista che vede insieme l’associazione Rinascimento Partenopeo fondata ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “, hanno cercato di farci di tutto, ce vonn accirere ma noi nun murimm” (ci vogliono uccidere ma non, ndr). Lo ha detto Catello, candidato per il centrodestra alla poltrona di sindaco di Napoli che ieri sera ha preso parte a un appuntamento elettorale nell’Edenlandia. “Siamo più forti di prima, – ha aggiunto l’ex pm – vogliamo assumerci la responsabilità di quello che faremo e di quello che altri non hanno fatto.avanti. Sono sette giorni alle elezioni. Sette giorni di battaglia coi quali possiamo cambiare le sorti della nostra città e del nostro futuro“. A sosteneree il progetto “Noi con l’Italia/Adc – Rinascimento Partenopeo”, lista che vede insieme l’associazione Rinascimento Partenopeo fondata ...

Comunali, Maresca: "Noi non moriamo, andiamo a vincere"

