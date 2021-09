Chi è la vicequestore Schilirò sul palco dei No Green Pass | Difendo la Costituzione su cui ho giurato

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 settembre 2021) “Non ho paura,lasulla quale ho. Ilè illegittimo”. Così la pensa ildella polizia di Stato, Nunzia Alessandra, già capo della sezione reati sessuali della Squadra mobile romana e adesso in forza alla Criminalpol, che ieri ha preso la parola in piazza San Giovanni davanti ai manifestanti riuniti per protestare contro la certificazione verde. Come riporta il Corriere della Sera, per lei ieri sera è già stata avviata un’azione disciplinare da parte del Dipartimento di Ps. La diretta interessata commenta: “Per fortuna gli articoli 17 e 21 dellavengono in mio aiuto — replica—: ho parlato da libera cittadina, i vertici non avranno gradito”. Un’amica mi ha ...