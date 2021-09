Boxe | Daniele Scardina vs Jurgen Doberstein in tv | data | orario e streaming | Intercontinentale WBO

(Di domenica 26 settembre 2021)è pronto a tornare sul ring, a pochi mesi dalla vittoria su Cesar Nunez che gli ha permesso di conquistare il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi supermedi. Ora ‘King Toretto’ a Milano affronterà il 32enne tedescoper il titoloWBO vacante dei supermedi, nel main event di una riunione in programma venerdì 1 ottobre alle 19:00. L’incontro principale invece dovrebbe andare in scena intorno alle 22:30. Potrete seguire l’intero evento di Milano in diretta esclusiva su Dazn che detiene i diritti. Si tratta del capitolo più importante della carriera diche naviga nei vari ranking tra l’undicesimo e il quindicesimo posto nella categoria di peso dei supermedi. Una vittoria porterebbe un titolo prestigioso ma anche un ...

