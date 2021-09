30 anni fa l’Ucraina proclamava la sua indipendenza. Come è andata? (Di domenica 26 settembre 2021) Circa trent’anni fa è iniziata la fase finale della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il colpo di stato dei conservatori sovietici non è riuscito a prendere il controllo del governo entro il 21 agosto 1991, ma è riuscito a distruggere il processo di firma del nuovo trattato dell’Unione. Nonostante la maggioranza dei cittadini sovietici abbia espresso sostegno all'”Unione rinnovata” nel marzo 1991 (con il 71% di quelli che vivono in Ucraina), i governi repubblicani sovietici hanno iniziato i preparativi per la dissoluzione già alla fine di agosto 1991. La dissoluzione fu guidata da aspirazioni molto diverse delle élite repubblicane. Alcuni volevano garantirsi una posizione migliore prima dei negoziati per il nuovo trattato dell’Unione; altri cercavano di preservare il loro dominio prendendo le distanze dalla Mosca troppo liberale di Eltsin; e altri ancora vedevano ... Leggi su formiche (Di domenica 26 settembre 2021) Circa trent’fa è iniziata la fase finale della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Il colpo di stato dei conservatori sovietici non è riuscito a prendere il controllo del governo entro il 21 agosto 1991, ma è riuscito a distruggere il processo di firma del nuovo trattato dell’Unione. Nonostante la maggioranza dei cittadini sovietici abbia espresso sostegno all'”Unione rinnovata” nel marzo 1991 (con il 71% di quelli che vivono in Ucraina), i governi repubblicani sovietici hanno iniziato i preparativi per la dissoluzione già alla fine di agosto 1991. La dissoluzione fu guidata da aspirazioni molto diverse delle élite repubblicane. Alcuni volevano garantirsi una posizione migliore prima dei negoziati per il nuovo trattato dell’Unione; altri cercavano di preservare il loro dominio prendendo le distanze dalla Mosca troppo liberale di Eltsin; e altri ancora vedevano ...

