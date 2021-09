01 – 1.9.2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Luca Taddio (Università di Udine) Institutional greetings by the authorities of the University of Udine Luca Taddio (Università di Udine) FENOMENOLOGIA E TRASFORMAZIONE DIGITALE Floriana Ferro (Università di Udine) RELAZIONI PERCETTIVE IN AMBIENTI DIGITALI Institutional greetings by Federico Vicario and the Director of the DIUM department (Università di Udine) Serena Cattaruzza and Tiziano Agostini (Università di Trieste) OMAGGIO A GIOVANNI B. VICARIO Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 settembre 2021) Phenomenology and Digital Knowledge Fenomenologia e saperi digitali CHAIR Luca Taddio (Università di Udine) Institutional greetings by the authorities of the University of Udine Luca Taddio (Università di Udine) FENOMENOLOGIA E TRASFORMAZIONE DIGITALE Floriana Ferro (Università di Udine) RELAZIONI PERCETTIVE IN AMBIENTI DIGITALI Institutional greetings by Federico Vicario and the Director of the DIUM department (Università di Udine) Serena Cattaruzza and Tiziano Agostini (Università di Trieste) OMAGGIO A GIOVANNI B. VICARIO Il convegno internazionale organizzato dal prof. Luca Taddio e dalla dott.ssa Floriana Ferro del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari atenei ...

Advertising

repubblica : L’Italia è campione del mondo di pasticceria [di Sarah Scaparone] - Radio3tweet : Quello che mi manca di più è una parte di me, dice Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi. Ascanio Celes… - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - Verdoux11 : RT @tempoweb: Il sorpasso è arrivato. Più ricoverati e morti tra gli over 80 vaccinati che fra i non vaccinati #covid #vaccino #greenpass #… - salidaparallela : RT @petergomezblog: Effetto Brexit, Londra resta senza manodopera e Johnson è costretto alla retromarcia sui lavoratori stranieri: concessi… -