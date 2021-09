Uomini e Donne: Raffaella Mennoia commenta i nuovi tronisti (Di sabato 25 settembre 2021) Da qualche giorno il pubblico di Canale 5 ha potuto conoscere i nuovi tronisti di Uomini e Donne: Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo. Ma cosa pensa di loro Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme! La nuova edizione di Uomini e Donne è partita da qualche settimana e accanto alle vecchie conoscenze del Trono Over sono arrivati anche i nuovi tronisti di quest’anno. Di loro si era già parlato prima che facessero il loro ingresso ma ad oggi il pubblico ha potuto conoscerli meglio. A commentare i quattro giovani in queste ore è stata Raffaella Mennoia, che intervistata dal magazine ufficiale del programma di ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021) Da qualche giorno il pubblico di Canale 5 ha potuto conoscere idi: Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo. Ma cosa pensa di loro, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme! La nuova edizione diè partita da qualche settimana e accanto alle vecchie conoscenze del Trono Over sono arrivati anche idi quest’anno. Di loro si era già parlato prima che facessero il loro ingresso ma ad oggi il pubblico ha potuto conoscerli meglio. Are i quattro giovani in queste ore è stata, che intervistata dal magazine ufficiale del programma di ...

Advertising

CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - OfficialASRoma : C'è tempo fino alle 16 per provare ad aggiudicarsi una delle maglie indossate in #RomaSassuolo con la patch di UNHC… - midnightkn : RT @Iperborea_: Tutta quella inchiesta solo per soddisfare il voyeurismo di utenti annoiati che non hanno mai voluto comprendere né Dayane… - bhgai : RT @Iperborea_: Tutta quella inchiesta solo per soddisfare il voyeurismo di utenti annoiati che non hanno mai voluto comprendere né Dayane… -