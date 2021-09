Tragedia in Superbike, muore pilota 15enne (Di sabato 25 settembre 2021) Tragedia in Superbike sul circuito di Jerez della Frontera, in Spagna. Morto in un incidente il 15enne Dean Berta Vinales. Il cugino del pilota di Motogp Maverick è caduto in gara 1 del Campionato FIM ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021)insul circuito di Jerez della Frontera, in Spagna. Morto in un incidente ilDean Berta Vinales. Il cugino deldi Motogp Maverick è caduto in gara 1 del Campionato FIM ...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: LUTTO IN SUPERBIKE: È MORTO IL PILOTA 15ENNE DENA BERTA VINALES, CUGINO DI MAVERICK, PILOTA IN MOTO - Labellasospesa : Superbike, tragedia in pista: morto il cugino 15enne di Vinales, investito dopo una caduta. Giallo elisoccorso - frankowl43 : RT @ilgiornale: Il giovane pilota spagnolo è morto in seguito ad un incidente avvenuto sul circuito di Jerez - enzono16 : RT @SecolodItalia1: Tragedia in superbike: Dean Berta Vinales (15 anni) muore sul circuito di Jerez. Le fasi dell’incidente (video) https:/… - enzono16 : RT @ilgiornale: Il giovane pilota spagnolo è morto in seguito ad un incidente avvenuto sul circuito di Jerez -