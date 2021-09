Tragedia durante l'arrampicata, Mattia precipita e muore a 30 anni (Di sabato 25 settembre 2021) Stavano facendo un' arrampicata fino a Pizzo Berro, nel cuore del Parco dei Monti Sibillini , quando uno di loro, Mattia Orsi , è scivolato ed è precipitato per oltre 100 metri, morendo sul colpo a 30 ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021) Stavano facendo un'fino a Pizzo Berro, nel cuore del Parco dei Monti Sibillini , quando uno di loro,Orsi , è scivolato ed èto per oltre 100 metri, morendo sul colpo a 30 ...

Dean Berta Vinales è morto, tragico incidente a Jerez in SuperSport 300 Tragedia nel mondo del motociclismo: Dean Berta Vinales, è morto ad appena 15 anni sul circuito di Jerez , a causa di un incidente avvenuto durante la gara di SuperSport 300 . Il pilota è caduto alla ...

TRAGEDIA NEL MOTORSPORT: MORTO DEAN BERTA VIÑALES, CUGINO DI MAVERICK. AVEVA SOLO 15 ANNI IL DRAMMA SI È CONSUMATO SUL CIRCUITO DI JEREZ DOV’ERA IN CORSO LA GARA 1 DELLA SUPERSPORT 300. INULTILI I SOCCORSI INTERVENUTI. ANNULLATE LA GARA 1 DELLA SUPERBIKE E DELLA SUPERSPORT 600.

