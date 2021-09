Tragedia dopo la vacanza, coppia muore a pochi giorni l’uno dall’altra. Aspettavano un bimbo: “È così ingiusto” (Di sabato 25 settembre 2021) La storia è quella di una coppia di giovanissimi fidanzati, morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra. La ragazza, incinta di 6 mesi, è stata trovata morta nel suo appartamento a Limerick, in Irlanda, venerdì scorso. Per il fidanzato 21enne Dale Hannon, la stessa drammatica sorte. Un ultimo viaggio insieme a Tenerife per Chloe Higgins, 26 anni, e il fidanzato Dale Hannon, 21 anni, poi un epilogo comune assorto nel totale mistero. A diffondere la drammatica notizia della morte della coppia di fidanzati il Daily Mail. E al momento resta solo il ricordo della loro ultima foto insieme, scattata l’8 settembre, dove i due si mostrano sorridenti e innamorati. Nessuna conferma sulle cause che hanno condotto i due innamorati alla morte, ma proprio durante i funerali di Dale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) La storia è quella di unadi giovanissimi fidanzati, morti a distanza di. La ragazza, incinta di 6 mesi, è stata trovata morta nel suo appartamento a Limerick, in Irlanda, venerdì scorso. Per il fidanzato 21enne Dale Hannon, la stessa drammatica sorte. Un ultimo viaggio insieme a Tenerife per Chloe Higgins, 26 anni, e il fidanzato Dale Hannon, 21 anni, poi un epilogo comune assorto nel totale mistero. A diffondere la drammatica notizia della morte delladi fidanzati il Daily Mail. E al momento resta solo il ricordo della loro ultima foto insieme, scattata l’8 settembre, dove i due si mostrano sorridenti e innamorati. Nessuna conferma sulle cause che hanno condotto i due innamorati alla morte, ma proprio durante i funerali di Dale, ...

