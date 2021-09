Temptation Island, Sossio e Ursula: perché è finita? (Di sabato 25 settembre 2021) Anche se sono passati ormai diversi giorni dall’annuncio della fine della storia tra Sossio e Ursula,si continua a parlare dei due e della loro rottura. A rivelare cosa è successo, in queste ore, è stata l’ex dama del Trono Over. Sossio e Ursula si erano conosciuti a Uomini e Donne e dopo una serie di alti e bassi i due avevano deciso di uscire insieme. La coppia, che aveva preso parte anche a Temptation Island Vip, ha una figlia di nome Bianca e presto sarebbe dovuta convolare a nozze. Ogni tanto si parlava di qualche scaramuccia tra di loro ma nessuno si sarebbe mai aspettato che i due ex concorrenti del dating show di Maria si sarebbero detti addio così presto. Da qualche giorno, infatti, la storia dei due è arrivata al capolinea. Ma cosa è successo? Come mai l’ex dama e l’ex ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021) Anche se sono passati ormai diversi giorni dall’annuncio della fine della storia tra,si continua a parlare dei due e della loro rottura. A rivelare cosa è successo, in queste ore, è stata l’ex dama del Trono Over.si erano conosciuti a Uomini e Donne e dopo una serie di alti e bassi i due avevano deciso di uscire insieme. La coppia, che aveva preso parte anche aVip, ha una figlia di nome Bianca e presto sarebbe dovuta convolare a nozze. Ogni tanto si parlava di qualche scaramuccia tra di loro ma nessuno si sarebbe mai aspettato che i due ex concorrenti del dating show di Maria si sarebbero detti addio così presto. Da qualche giorno, infatti, la storia dei due è arrivata al capolinea. Ma cosa è successo? Come mai l’ex dama e l’ex ...

