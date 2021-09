Inter Atalanta, i convocati di Inzaghi: non c’è Correa (Di sabato 25 settembre 2021) Inter Atalanta, mister Simone Inzaghi ha stilato la lista dei convocati per la gara contro la Dea: escluso Correa Sono 23 i convocati di Simone Inzaghi per il match del tardo pomeriggio contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 18). Il tecnico piacentino ha scelto di non rischiare Joaquin Correa, tornato ad allenarsi solamente ieri con i compagni. Di seguito la lista completa dei calciatori chiamati a prendere parte alla gara di San Siro con gli orobici: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu, 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021), mister Simoneha stilato la lista deiper la gara contro la Dea: esclusoSono 23 idi Simoneper il match del tardo pomeriggio contro l’(fischio d’inizio alle ore 18). Il tecnico piacentino ha scelto di non rischiare Joaquin, tornato ad allenarsi solamente ieri con i compagni. Di seguito la lista completa dei calciatori chiamati a prendere parte alla gara di San Siro con gli orobici: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu, 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic, 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 ...

