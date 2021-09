F1, GP Russia 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3 e qualifiche (Di sabato 25 settembre 2021) A Sochi la giornata di sabato 25 settembre sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio di Russia di F1. Si utilizzerà il format consueto di stabilire la griglia di partenza tramite il miglior tempo su giro secco. Quindi niente sprint race, bensì solita sessione di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3) con le cinque vetture più lente eliminate al termine del primo e del secondo turno. Sinora nel 2021 abbiamo avuto quattro piloti diversi realizzare la miglior prestazione in qualifica. Al momento Max Verstappen domina la scena con 7 (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian) e Valtteri Bottas (Portogallo, Italia) sono stati i migliori al sabato in 2 occasioni. Non per caso si è parlato di “miglior prestazione ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) A Sochi la giornata di sabato 25 settembre sarà dedicata alledel Gran Premio didi F1. Si utilizzerà il format consueto di stabilire la griglia di partenza tramite il miglior tempo su giro secco. Quindi niente sprint race, bensì solita sessione di un’ora divisa in tre fasi (Q1, Q2, Q3) con le cinque vetture più lente eliminate al termine del primo e del secondo turno. Sinora nelabbiamo avuto quattro piloti diversi realizzare la miglior prestazione in qualifica. Al momento Max Verstappen domina la scena con 7 (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda). Segue a quota 3 Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria), mentre Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian) e Valtteri Bottas (Portogallo, Italia) sono stati i migliori al sabato in 2 occasioni. Non per caso si è parlato di “miglior prestazione ...

Advertising

SkySportF1 : ?Bandiera rossa a Sochi (-18’ #FP2) ? Incidente per Giovinazzi LIVE ? - fattoquotidiano : Sotto accusa la gestione delle schede elettroniche. Per oppositori e osservatori si tratta della “più grande falsif… - fattoquotidiano : 'Non posso affermare che le relazioni turco-americane siano sane': così il premier turco incrina la solidità dell'A… - F1WEBit : #F1 La corsa contro il tempo per mettere in pista gli aggiornamenti dei motori entro l'anno. Ma la Mercedes non sta… - MarSte92__ : RT @SkySportF1: F1, GP Russia: il meteo dal circuito di Sochi. Pioggia battente nel sabato della pole #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP h… -