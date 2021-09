Clid the Snail – Recensione

(Di sabato 25 settembre 2021)the, prodotto dallo studio spagnolo Weird Beluga, è stato messo in luce dal progetto iberico PlayStation Talents, un programma che ha lo scopo di far conoscere nuovi team con proposte videoludiche interessanti e originali, pronte a entrare nella fitta giungla del mercato a caccia di gloria e fortuna. Il nostro Daniele Cucchiarelli è entrato in contatto con questa iterazione indipendente il mese scorso, scoprendo un mondo post-apocalittico dove l'umanità è scomparsa a causa di un evento catastrofico che l'ha condannata all'estinzione. Impersoniamo i panni di Eue, dettaper gli amici (e i nemici), una lumaca antropomorfa con un forte spirito d'avventura e una dipendenza da succo al bambù, una bevanda alcolica di cui va ghiotta. A differenza delle altre lumache, la nostra protagonista ha un carattere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clid the

Multiplayer.it

Le sfaccettature narrative e artistiche del mondo post - apocalittico diSnail sono tra gli elementi più riusciti del gioco di debutto di Weird Beluga. Alcune scellerate scelte di gameplay ...L'opera indipendente in questione èSnail , di cui è protagonista una lumaca dalle sembianze umane di nome Euclide (, per gli amici), membro della Cittadella delle Lumache ed elemento ...Clid the Snail è chiaramente un progetto nato dalla passione e da una buona idea, ma mostra il fianco ad alcuni difetti essenziali.Ecco la nostra recensione di Clid the Snail un twin stick shooter con visuale isometrica sviluppato dallo studio indipendente Weird Beluga ...