A “Verissimo” Kerem Bürsin | “Hande Erçel è la persona che ho scelto”

Advertising

MediasetPlay : “A te brillano gli occhi quando parli di lei” ?? #Verissimo #KeremAVerissimo - IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - iliniko : RT @MediasetPlay: “A te brillano gli occhi quando parli di lei” ?? #Verissimo #KeremAVerissimo - Nadiaastrid : RT @MediasetPlay: “A te brillano gli occhi quando parli di lei” ?? #Verissimo #KeremAVerissimo - Alessia78475390 : RT @ailec_berries: Non il profilo Instagram di Verissimo che continua a blessarci con post e storie su Kerem #KeremAVerissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Kerem

Bursin ospite di Silvia Toffanin nel salotto disabato 25 settembre . Lui è l'attore del momento grazie alla grande popolarità che gli deriva per essere il protagonista della soap ...L'attore protagonista di Love is in the Air racconta a Silvia Toffanin tutto quel che ha dovuto passare per arrivare al successo. Secondo ospite della puntata di oggi diBürsin , attore turco protagonista della serie Love is in the Air su Canale 5. Già vi abbiamo anticipato qualcosa qui in merito alla sue dichiarazioni, in merito soprattutto alla sua ...Kerem Bürsin ha raggiunto gli studi di "Verissimo" per l'attesa intervista da Silvia Toffanin. Il momento tanto atteso dai fan è arrivato.L'attore di "Love is in the air" racconta a "Verissimo" come la storia d'amore della sitcom sia diventata reale ...