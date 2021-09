Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLANELLA ZONA DI FIUMICINO È ANCORA IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DEL PERSONALE AEROPORTUALE; NON POCHI I DISAGI ALLA CIRCONE, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO: LA A91-FIUMICINO RESTA CHIUSA TRA IL RACCORDO ANULARE E L’AEROPORTO DI FIUMICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; VERSO FIUMICINO SI SONO DUNQUE FORMATE CODE A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE E FINO AL RACCORDO. CHIUSO ANCHE IL NODO A91/A12-TARQUINIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L’USCITA DI FREGENE. RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, IN PARTICOLARE ABBIAMO CODE SU VIA PORTUENSE, VIA DELLA MAGLIANA E SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ...