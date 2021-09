Tutto Bordin sulla "Trattativa fantastica"

Advertising

ngiocoli : RT @ilfoglio_it: 'Mori come Tortora' e le 'contraddizioni insuperabili' nell'indagine sul presunto accordo tra stato e mafia. Così Massimo… - ilfoglio_it : 'Mori come Tortora' e le 'contraddizioni insuperabili' nell'indagine sul presunto accordo tra stato e mafia. Così M… - condaghe : RT @ilfoglio_it: “Il solo fatto concreto provato è il ritiro, nel 93, del 41 bis a 334 mafiosi detenuti”. Ma solo il 10% erano siciliani, p… - ernestocaprari : RT @ilfoglio_it: “Il solo fatto concreto provato è il ritiro, nel 93, del 41 bis a 334 mafiosi detenuti”. Ma solo il 10% erano siciliani, p… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: “Il solo fatto concreto provato è il ritiro, nel 93, del 41 bis a 334 mafiosi detenuti”. Ma solo il 10% erano siciliani, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto Bordin

Il Foglio

Ilmentre il governo si appresta ad incassare il voto favorevole del Parlamento alla riforma ... citando pure una "profezia" dell'ex direttore di Radio Radicale Massimo. Questi aveva ...ciò è giusto e ovvio, ma il potere giudiziario è in crisi per colpa della politica. Diciamoci ...porta ad avverarsi la profezia dell'allora direttore di Radio radicale Massimoche definiva ...“Una trattativa fantastica”. L'obiezione di Massimo Bordin: se il famoso accordo occulto con lo stato ci fosse stata davvero, perché la mafia oggi "è molto meno forte di quanto fosse negli anni Ottant ...Ormai è sempre più evidente: prepararsi in alta quota è senza dubbio l’investimento più redditizio per tutti gli sport, specie quelli che richiedono una prestazione intensa e prolungata. Fondamentale ...