Traffico Roma del 24-09-2021 ore 20:00 (Di venerdì 24 settembre 2021) Luceverde Roma trovati a quest'ultimo appuntamento per oggi con luce verde al microfono Sonia cerquetani sulla A12 Roma Civitavecchia per incidente code tra Santa Severa Civitavecchia YouTube verso l'Aurelia incidente anche sul tratto Urbano della A24 file tra Fiorentina e Togliatti direzione raccordo anulare quindi fuori Roma lunghe code ma per Traffico sulla A1 Roma Napoli km tra lo svincolo A24 e Valmontone verso Napoli a Roma in città code per incidenti sulla Nomentana altezza via Cagliari e nei pressi di via Fabbri ancora intenso il Traffico sul Raccordo Anulare su più tratti della carreggiata interna dalla Cartiera Salaria tra la Bufalotta svincolo A24 è più avanti della via del mare al via Aurelia code anche lungo la carreggiata esterna tra la ...

