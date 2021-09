Tommaso Zorzi: “Volutamente mi sto staccando un po’ dai social” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tommaso Zorzi a R101: “Volutamente mi sto staccando un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata” Ieri sera è andato in onda “TZ101”, l’appuntamento settimanale di Tommaso Zorzi all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Prendendo spunto dalla mostra di Mirella Bentivoglio “L’altra faccia della luna” che inaugurerà domani a Ulassai in provincia di Nuoro, Zorzi ha parlato del politicamente corretto “Io voglio essere brutalmente onesto. Siamo tutti d’accordo che nel 2021 ci deve essere un’attenzione al linguaggio e in una certa misura il politicamente corretto deve essere applicato al linguaggio di tutti i giorni, ma qual è poi il limite che l’esasperazione di questo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021)a R101: “mi stoun po’ daiper quanto riguarda la mia vita privata” Ieri sera è andato in onda “TZ101”, l’appuntamento settimanale diall’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Prendendo spunto dalla mostra di Mirella Bentivoglio “L’altra faccia della luna” che inaugurerà domani a Ulassai in provincia di Nuoro,ha parlato del politicamente corretto “Io voglio essere brutalmente onesto. Siamo tutti d’accordo che nel 2021 ci deve essere un’attenzione al linguaggio e in una certa misura il politicamente corretto deve essere applicato al linguaggio di tutti i giorni, ma qual è poi il limite che l’esasperazione di questo ...

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - Tommyforever2 : @TZTS20 @tommistanza @tommaso_zorzi Sì... Però ci mancate???? - vodkaaastraight : @faby6728 ma sono due personaggi completamente diversi, non è che se soleil è l’unica che crea dinamiche allora va… - IlariaLegittimo : RT @imsuchagrandma: Le ultime parole famose di Tommaso Zorzi, prossimamente al cinema? #GFVIP - TZTS20 : #tzvip Il vostro esercito vi ama e sarà sempre dalla vostra parte, qualunque decisione prenderete. #tommasostanzani… -