Sottomarini | Ue conferma vertice con Usa il 29 9

(Di venerdì 24 settembre 2021) "La Commissione europea hato" ilcon gli Usa sul commercio e la tecnologia (Ttc), il 29 settembre, a Pittsburgh. Ad annunciarlo è la portavoce dell'Esecutivo comunitario per il ...

... Australia e Regno Unito (Aukus), e la disdetta di Canberra di una ricca commessa dialla Francia. .Da anni, anche Macron ambiva ad assumere un ruolo in questa area, ma l'esclusione dall'Aukus ne ha mortificato le ambizioni, comprese quelle commerciali, in quanto ifrancesi sono stati ..."La Commissione europea ha confermato" il vertice con gli Usa sul commercio e la tecnologia (Ttc), il 29 settembre, a Pittsburgh. Ad annunciarlo è la portavoce dell'Esecutivo comunitario per il Commer ...BRUXELLES - "La Commissione europea ha confermato" il vertice con gli Usa sul commercio e la tecnologia (Ttc), il 29 settembre, a Pittsburgh. Ad annunciarlo è la portavoce dell'Esecutivo comunitario p ...