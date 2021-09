Puigdemont è libero, ma dovrà restare in Sardegna. Sánchez: "Deve mettersi a disposizione dei giudici" (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles Puigdemont è libero , ma per ora non potrà lasciare la Sardegna. Per la giudice della Corte d'Appello di Sassari, Plinia Azzena, l'arresto dell'ex presidente della Catalogna non è illegale . ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Carles, ma per ora non potrà lasciare la. Per la giudice della Corte d'Appello di Sassari, Plinia Azzena, l'arresto dell'ex presidente della Catalogna non è illegale . ...

borghi_claudio : Intanto stanno cominciando le manifestazioni contro l'italia in Catalogna... capolavoro. Un Parlamentare Europeo tr… - borghi_claudio : Cioè, fatemi capire, con tutti i criminali a piede libero la lamorgese è riuscita ad arrestare Puigdemont? Un parla… - TgLa7 : #Puigdemont, pm: 'No misure cautelari'. L’ex presidente catalano 'presto tornerà libero' - Eriador : RT @borghi_claudio: Intanto stanno cominciando le manifestazioni contro l'italia in Catalogna... capolavoro. Un Parlamentare Europeo tranqu… - paola_cigna : RT @borghi_claudio: Intanto stanno cominciando le manifestazioni contro l'italia in Catalogna... capolavoro. Un Parlamentare Europeo tranqu… -