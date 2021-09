Pane appena sfornato e Mosaico, terzo weekend a Monreale con Le Vie dei Tesori (Di venerdì 24 settembre 2021) terzo e ultimo fine settimana nelle prime 12 città che aprono le porte nell’ambito de Le Vie dei Tesori. Enna, Caltagirone e Caltanissetta. Bagheria, Carini, Monreale, Termini Imerese, Messina, Noto, Trapani, Mazara e Marsala le città che ospiteranno visite guidate ed eventi. Dal 2 ottobre tocca poi a Palermo, Catania, Cefalù, Erice, Sciacca, Ragusa e Scicli. Domani e domenica (24 e 25 settembre), quindi, il festival porterà in giro in una Sicilia unica, nascosta, green, antica e leggera, da scoprire dall’alto e dal basso. In due fine settimana sono stati oltre 21 mila i visitatori che, programma alla mano e smartphone in pugno, si sono sparsi nelle dodici città che partecipano a questa prima branca del festival. E ci si prepara al rush finale, prima di veder partire – dal 2 ottobre – Sciacca, Cefalù, Erice, Ragusa e Scicli e le ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 24 settembre 2021)e ultimo fine settimana nelle prime 12 città che aprono le porte nell’ambito de Le Vie dei. Enna, Caltagirone e Caltanissetta. Bagheria, Carini,, Termini Imerese, Messina, Noto, Trapani, Mazara e Marsala le città che ospiteranno visite guidate ed eventi. Dal 2 ottobre tocca poi a Palermo, Catania, Cefalù, Erice, Sciacca, Ragusa e Scicli. Domani e domenica (24 e 25 settembre), quindi, il festival porterà in giro in una Sicilia unica, nascosta, green, antica e leggera, da scoprire dall’alto e dal basso. In due fine settimana sono stati oltre 21 mila i visitatori che, programma alla mano e smartphone in pugno, si sono sparsi nelle dodici città che partecipano a questa prima branca del festival. E ci si prepara al rush finale, prima di veder partire – dal 2 ottobre – Sciacca, Cefalù, Erice, Ragusa e Scicli e le ...

Advertising

monrealeatoday : Pane appena sfornato e Mosaico, terzo weekend a Monreale con Le Vie dei Tesori - 7HaFattoStrike : Comunque stamattina appena mi sono svegliata ho riguardato questa storia, prendendola come un 'Buongiorno'. E nient… - federicaaax_ : Ho appena guardato il video di space valley sulle creme spalmabili accidenti a loro adesso mi scofanerei venti chil… - simona2553 : Prima che inizia tutto Ludovico sei bono come il pane appena sfornato e l’acqua dopo una giornata d’agosto #xfactor2021 - jjk02z : troppo soft questo layout non mi sento la bad bitch la quale voglio far finta di essere ma in realtà sono un pezzo… -