Nintendo Switch, il controller Mega Drive migliore in oriente, con sei pulsanti contro tre – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Il controller stile Mega Drive per Nintendo Switch sarà migliore in oriente che in occidente, dove avrà sei pulsanti frontali invece di tre.. Il controller stile Mega Drive / Genesis per Nintendo Switch annunciato durante il Nintendo Direct di ieri sera sarà decisamente peggiore in occidente che in oriente. Il motivo? In Giappone si potrà acquistare la versione con sei pulsanti frontali, quella del 1993, lanciata per supportare Street Fighter II: Special Champion Edition e poi supportata da ben sessanta giochi. In USA ed Europa avremo invece la versione con soli tre ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilstilepersaràinche in occidente, dove avrà seifrontali invece di tre.. Ilstile/ Genesis perannunciato durante ilDirect di ieri sera sarà decisamente peggiore in occidente che in. Il motivo? In Giappone si potrà acquistare la versione con seifrontali, quella del 1993, lanciata per supportare Street Fighter II: Special Champion Edition e poi supportata da ben sessanta giochi. In USA ed Europa avremo invece la versione con soli tre ...

