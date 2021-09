Made in Italy: Manifatture Sigaro Toscano lancia Assolo Trilogia, 3 nuove 'note' di Kentucky (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Labitalia) - "Ai virtuosismi del primo 'violino', Assolo, si affianca ora la soave musicalità di un'Arpa e la pizzicata dal ritmo intenso e corposo di un Basso: Manifatture Sigaro Toscano lancia una nuova sinfonia di gusti e il solista diventa una Triologia; ne esce fuori un piccolo 'complesso' di tre sigari fatti a mano, di dimensioni magnum, fuori dal comune, Assolo d'Arpa, Assolo di Basso e Assolo, tutti capaci di sprigionare un accordo intenso e unico in tre sfumature per tre differenti fasce di Kentucky: italiana fermentata, italiana e nordamericana. Tre sigari, tre fasce, un unico ripieno di tabacchi Kentucky italiani e nordamericani per far assaporare l'impatto della fascia sul gusto del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Labitalia) - "Ai virtuosismi del primo 'violino',, si affianca ora la soave musicalità di un'Arpa e la pizzicata dal ritmo intenso e corposo di un Basso:una nuova sinfonia di gusti e il solista diventa una Triologia; ne esce fuori un piccolo 'complesso' di tre sigari fatti a mano, di dimensioni magnum, fuori dal comune,d'Arpa,di Basso e, tutti capaci di sprigionare un accordo intenso e unico in tre sfumature per tre differenti fasce di: italiana fermentata, italiana e nordamericana. Tre sigari, tre fasce, un unico ripieno di tabacchiitaliani e nordamericani per far assaporare l'impatto della fascia sul gusto del ...

