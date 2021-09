Life is Strange Remastered Collection: data di uscita ufficiale svelata – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) La data di uscita di Life is Strange Remastered Collection è stata svelata ufficialmente. Ecco tutti i dettagli sul gioco di Square Enix.. Square Enix ha annunciato la data di uscita di Life is Strange Remastered Collection: il pacchetto di gioco arriverà il 1° febbraio 2022. Sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e Google Stadia. Life is Strange Remastered Collection include versioni visivamente potenziate di Life is Strange, il capitolo originale realizzato da Dontnod che ha dato il via alla saga, e Life is ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladidiisè stataufficialmente. Ecco tutti i dettagli sul gioco di Square Enix.. Square Enix ha annunciato ladidiis: il pacchetto di gioco arriverà il 1° febbraio 2022. Sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4,Switch e Google Stadia.isinclude versioni visivamente potenziate diis, il capitolo originale realizzato da Dontnod che ha dato il via alla saga, eis ...

