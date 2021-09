Gismondi 1754, ricavi e margini in netta crescita nel 1° semestre (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di Gismondi 1754 – società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su AIM Italia – ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Il valore della produzione consolidato è stato pari a 3,9 milioni di euro, in aumento del 58% rispetto al periodo al 30 giugno 2020, l’EBITDA consolidato pari a 306.114 euro (+85%), con un EBITDA margin passa all’8%. L’utile netto consolidato è stato pari a euro 77 mila (pareggio un anno fa), mentre la Posizione finanziaria netta consolidata positiva (cassa netta) pari a 691.721 euro (+57% rispetto al dato consolidato pari a 363.059 euro al 31 dicembre 2020). “La semestrale porta in dote risultati brillanti che ci danno grande entusiasmo per i prossimi mesi e ottimismo per un secondo semestre ricco ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di– società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su AIM Italia – ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Il valore della produzione consolidato è stato pari a 3,9 milioni di euro, in aumento del 58% rispetto al periodo al 30 giugno 2020, l’EBITDA consolidato pari a 306.114 euro (+85%), con un EBITDA margin passa all’8%. L’utile netto consolidato è stato pari a euro 77 mila (pareggio un anno fa), mentre la Posizione finanziariaconsolidata positiva (cassa) pari a 691.721 euro (+57% rispetto al dato consolidato pari a 363.059 euro al 31 dicembre 2020). “La semestrale porta in dote risultati brillanti che ci danno grande entusiasmo per i prossimi mesi e ottimismo per un secondoricco ...

Advertising

CHRISTINELEM007 : RT @mffashion_com: Gismondi 1754 realizza 1 milione di vendite a The couture di Las Vegas - mffashion_com : Gismondi 1754 realizza 1 milione di vendite a The couture di Las Vegas - BJLiguria : Gismondi 1754, a The Couture di Las Vegas vendite per 1 milione di euro - - DividendProfit : Gismondi 1754, ordini e vendite per 1 milione di euro alla fiera “The Couture” -