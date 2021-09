“È una femminuccia!”. Fiocco rosa per la coppia vip: un bagno di colore per svelare il sesso del bebè (Di venerdì 24 settembre 2021) Un bagno di colore rosa. Così la coppia vip ha annunciato il sesso del primo figlio: una femminuccia. Che arriva dopo anni di fidanzamento e matrimonio. “Un urlo di gioia raggiunge il mio ufficio : “polly è arrivata la mail con il sesso dal laboratorio che ha fatto l’analisi pre-impianto”. In quel momento mi pietrifico e mi rendo conto che sto per dare un’identità al nostro piccolo miracolo”, si legge a corredo del video. “La settimana prima avevo ordinato delle tute e delle visiere perché lo immaginavo proprio così il girono nel quale avremmo scoperto il sesso. colore, colore e ancora colore…. – si legge ancora nel post – Lo stesso colore che in passato mi ha tolta dalla strada e mi ha dato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Undi. Così lavip ha annunciato ildel primo figlio: una femminuccia. Che arriva dopo anni di fidanzamento e matrimonio. “Un urlo di gioia raggiunge il mio ufficio : “polly è arrivata la mail con ildal laboratorio che ha fatto l’analisi pre-impianto”. In quel momento mi pietrifico e mi rendo conto che sto per dare un’identità al nostro piccolo miracolo”, si legge a corredo del video. “La settimana prima avevo ordinato delle tute e delle visiere perché lo immaginavo proprio così il girono nel quale avremmo scoperto ile ancora…. – si legge ancora nel post – Lo stessoche in passato mi ha tolta dalla strada e mi ha dato un ...

Ultime Notizie dalla rete : una femminuccia Georgette Polizzi e Davide Tresse presto genitori, la stilista annuncia il sesso del figlio: 'Ora sei realtà' ... il colore che attendeva ha dato vita ad un nuovo destino [VIDEO] In queste ore, Georgette, ha condiviso il video in cui chi lavora con lei le ha annunciato se sarà un maschietto o una femminuccia . ...

Georgette Polizzi scopre il sesso del figlio e lo svela: 'Ho la pelle d'oca' Infatti, in queste ore condivide il video in cui chi lavora con lei le ha annunciato se sarà un maschietto o una femminuccia . Il tutto viene eseguito attraverso i colori, blu e rosa, e dei secchi. ...

