Dal 15 ottobre il pubblico impiego torna in presenza (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.“Le PA assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19”, rende noto Palazzo Chigi.“Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in presenza, e in sicurezza – afferma in una nota ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15ad essere quella in. Lo prevede il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.“Le PA assicureranno che il ritorno inavvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19”, rende noto Palazzo Chigi.“Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15i dipendenti pubblici torneranno in, e in sicurezza – afferma in una nota ...

