Coronavirus, meno vittime e meno contagi. Ministero: test salivari rapidi non validi per Green pass (Di venerdì 24 settembre 2021) Diminuiscono rispetto a ieri i contagi, i morti, i ricoveri e le terapie intensive. Sono 3.797 (ieri 4061 ), infatti, i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia e 52 (ieri 63) i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del Ministero della Salute. Effettuati 277.508 tamponi, emergendo un tasso di positività che sale all'1,36%. Ancora in discesa la pressione ospedaliera: le terapie intensive sono 16 in meno (ieri -8) con 35 ingressi del giorno, e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in meno (ieri -146), 3.553 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita da Sicilia (+464), Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.653.696. I guariti sono 5.265 (ieri 5.466) per un ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 settembre 2021) Diminuiscono rispetto a ieri i, i morti, i ricoveri e le terapie intensive. Sono 3.797 (ieri 4061 ), infatti, i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia e 52 (ieri 63) i decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino deldella Salute. Effettuati 277.508 tamponi, emergendo un tasso di positività che sale all'1,36%. Ancora in discesa la pressione ospedaliera: le terapie intensive sono 16 in(ieri -8) con 35 ingressi del giorno, e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in(ieri -146), 3.553 in tutto. La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita da Sicilia (+464), Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.653.696. I guariti sono 5.265 (ieri 5.466) per un ...

