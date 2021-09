Come gestire una conversazione online, in sicurezza (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tema di questa settimana è frutto di una conversazione con un mio affezionato lettore che mi chiedeva consigli pratici su Come comportarsi quando è alle prese con le tecnologie dell'informazione. Mi accusava di non dargli suggerimenti pratici perché "accendere lo smart e ricordarsi di non spegnere il cervello" la considerava un'affermazione troppo generica per lui che si definiva "analfabeta informatico". In due ore è riuscito a estorcermi un decalogo. Mi sono premurato di spiegargli che di certo avrà validità limitata nel tempo perché nel mondo oltre lo schermo le cose cambiano molto in fretta e i truffatori si fanno sempre più furbi. In ogni caso ho pensato di condividerlo anche con gli altri miei lettori. Di seguito il risultato. 1) Leggere attentamente l'indirizzo di provenienza dei messaggi di posta elettronica. ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tema di questa settimana è frutto di unacon un mio affezionato lettore che mi chiedeva consigli pratici sucomportarsi quando è alle prese con le tecnologie dell'informazione. Mi accusava di non dargli suggerimenti pratici perché "accendere lo smart e ricordarsi di non spegnere il cervello" la considerava un'affermazione troppo generica per lui che si definiva "analfabeta informatico". In due ore è riuscito a estorcermi un decalogo. Mi sono premurato di spiegargli che di certo avrà validità limitata nel tempo perché nel mondo oltre lo schermo le cose cambiano molto in fretta e i truffatori si fanno sempre più furbi. In ogni caso ho pensato di condividerlo anche con gli altri miei lettori. Di seguito il risultato. 1) Leggere attentamente l'indirizzo di provenienza dei messaggi di posta elettronica. ...

Advertising

IlContiAndrea : #TommasoZorzi a R101 “Mi sto staccando un po' dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di… - demartin : Una dimostrazione concreta che il digitale non è un’alchimia che solo le Big Tech sanno gestire. È una tecnologia,… - wheethein : qualcuno sa come gestire gli attacchi di ansia lol devo studiare non ho tempo per la mia salute - KeySponsor : Quando fai una #RicercaSponsor ti faranno domande sulla gestione del #budget. Sfruttale per dimostrare la tua compe… - cngr08 : @myrtamerlino come si può accettare una situazione così imbarazzante....a Roma non servono controfigure ma personal… -

Ultime Notizie dalla rete : Come gestire Dittatura della mancia e Mali Culturali ... come si diceva negli anni d'oro dell'ecologismo - rovine poco apprezzate, un ambiente disastrato, ... a pensare che i futuri custodi del patrimonio del paese oggi chiamati a gestire la strategia della ...

Referendum sulla legalizzazione dell'aborto, ecco le ragioni del comitato promotore ... dando risposte serie e concrete per uno Stato in grado di controllare, gestire e prevenire un ... come la procreazione LA LEGGE CHE VORREMMO Qualora dovesse vincere il Sì, Unione Donne Sammarinesi ...

La guida su come gestire il paziente parodontale Odontoiatria33 ...si diceva negli anni d'oro dell'ecologismo - rovine poco apprezzate, un ambiente disastrato, ... a pensare che i futuri custodi del patrimonio del paese oggi chiamati ala strategia della ...... dando risposte serie e concrete per uno Stato in grado di controllare,e prevenire un ...la procreazione LA LEGGE CHE VORREMMO Qualora dovesse vincere il Sì, Unione Donne Sammarinesi ...