Ciclismo, Mondiali 2021: i numeri di dorsale dell’Italia. Apre Bagioli col 26, Colbrelli col 28 (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Italia spera di essere grande protagonista nella prova in linea elite maschile dei Mondiali 2021 di Ciclismo, in programma domenica 26 settembre in Belgio. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per disputare una bella prova nell’evento più importante e prestigioso della rassegna iridata, con l’obiettivo di riportare in Patria quella maglia arcobaleno che manca da 13 anni. Il CT Davide Cassani, alla sua ultima apparizione in ammiraglia (salvo novità nelle prossime settimane), ha selezionato gli uomini che indosseranno la maglia azzurra nella prova più importante dell’anno. Sonny Colbrelli, fresco Campione d’Europa e in grandissima forma fisica, sarà il capitano designato. L’Italia potrà però fare affidamento su altre carte importanti come Matteo Trentin e Giacomo Nizzolo. Il piano tattico è già studiato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) L’Italia spera di essere grande protagonista nella prova in linea elite maschile deidi, in programma domenica 26 settembre in Belgio. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per disputare una bella prova nell’evento più importante e prestigioso della rassegna iridata, con l’obiettivo di riportare in Patria quella maglia arcobaleno che manca da 13 anni. Il CT Davide Cassani, alla sua ultima apparizione in ammiraglia (salvo novità nelle prossime settimane), ha selezionato gli uomini che indosseranno la maglia azzurra nella prova più importante dell’anno. Sonny, fresco Campione d’Europa e in grandissima forma fisica, sarà il capitano designato. L’Italia potrà però fare affidamento su altre carte importanti come Matteo Trentin e Giacomo Nizzolo. Il piano tattico è già studiato a ...

