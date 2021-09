WindTre, iPhone abilitati a una nuova tecnologia (Di giovedì 23 settembre 2021) WindTre ha annunciato che ci sono gli iPhone tra i nuovi smartphone abilitati ad utilizzare la tecnologia VoLTE che permette di telefonare rimanendo sulla rete 4G. Ora anche gli iPhone con iOS 15 sono abilitati a utilizzare la tecnologia VoLTE di WindTre. si tratta dell’ultimo aggiornamento in ordine di tempo dopo quello di aprile e L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 23 settembre 2021)ha annunciato che ci sono glitra i nuovi smartphonead utilizzare laVoLTE che permette di telefonare rimanendo sulla rete 4G. Ora anche glicon iOS 15 sonoa utilizzare laVoLTE di. si tratta dell’ultimo aggiornamento in ordine di tempo dopo quello di aprile e L'articolo proviene da Consumatore.com.

