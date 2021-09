Udine | incidente stradale sull’autostrada A4 direzione Venezia

(Di giovedì 23 settembre 2021)– Alle 8.15 circa del 23 settembre, i Vigili del fuoco del comando disono intervenuti per unA4 a pochi km prima del casello di Latisan in. Un furgone ha tamponato un autoarticolato incastrandosi sotto la parte posteriore del semirimorchio. Sul posto sono giunte le squadre dei distaccamenti di Latisana e Cervignano più l’autogru e un mezzo di appoggio dalla sede centrale. Alcuni feriti erano già stati soccorsi e trasportati all’ospedale dal personale sanitario del 118. Gli operatori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del furgone, che purtroppo erano già deceduti e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l’area del sinistro. Sul posto presenti la Polstrada e personale Autovie. Per tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Udine incidente

