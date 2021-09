Salernitana, operazione al menisco per Capezzi (Di giovedì 23 settembre 2021) SALERNO - " Leonardo Capezzi nei prossimi giorni si sottoporrà ad artroscopia di meniscectomia selettiva al menisco esterno del ginocchio destro ": recita così la nota ufficiale comparsa sul sito ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) SALERNO - " Leonardonei prossimi giorni si sottoporrà ad artroscopia di meniscectomia selettiva alesterno del ginocchio destro ": recita così la nota ufficiale comparsa sul sito ...

Salernitana, 12.7 milioni per Akpa Akpro alla Lazio. Lotito: 'Nessun pagamento' La Salernitana avrebbe incassato 12.7 milioni di euro dalla Lazio , per Akpa Akpro , centrocampista ... Operazione che ha aperto un dibattito sulle modalità della trattativa e conseguentemente sulla ...

