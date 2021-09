Napoli, Spalletti è già da record: traguardo raggiunto dopo il 4-0 alla Samp (Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano Spalletti inizia a scrivere pagine importanti con il Napoli. Ecco il record che ha raggiunto il tecnico di Certaldo Grazie ad un Osimhen in grande forma, e alle reti di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, il Napoli ha superato con un rotondo 4-0 l’ostacolo Sampdoria. Azzurri primi in classifica a punteggio pieno con 15 punti, mentre Luciano Spalletti entra nella storia del club. Il tecnico di Certaldo, infatti, è il primo allenatore nella storia della società partenopea a vincere tutte e cinque le prime gare stagionali. Mai nessuno prima ci era riuscito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Lucianoinizia a scrivere pagine importanti con il. Ecco ilche hail tecnico di Certaldo Grazie ad un Osimhen in grande forma, e alle reti di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, ilha superato con un rotondo 4-0 l’ostacolodoria. Azzurri primi in classifica a punteggio pieno con 15 punti, mentre Lucianoentra nella storia del club. Il tecnico di Certaldo, infatti, è il primo allenatore nella storia della società partenopea a vincere tutte e cinque le prime gare stagionali. Mai nessuno prima ci era riuscito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - Gazzetta_it : Napoli, macchina da gol con 10 giocatori già a segno e Osimhen bomber: 'Merito di Spalletti' - 1926_cri : RT @scottotweet: Chi non conosce #Spalletti direbbe che questo #Napoli è troppo bello per essere vero. Invece punteggio pieno dopo 5 partit… - GuilleTano5 : RT @CorSport: #Napoli, #Osimhen elogia #Spalletti: 'Un onore essere allenato da lui' -