Lost in Random | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di giovedì 23 settembre 2021) Quando parliamo di platform distributi da EA è facile pensare a titoli come Unravel, it Takes Two e Fe, giusto per citarne qualcuno, titoli che hanno saputo attirare l’attenzione dei videogiocatori con la loro originalità. Dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia quest’oggi vogliamo condividere con voi ladiininIninvestite i panni di Even, una bimba di origini umili la cui missione è quella di salvare la sorella Odd dalla perfida regina del regno di Alea, le cui vite degli abitanti e la loro ubicazione vengono decisi dal lancio di un dado maledetto. Nel corso dell’avventura farete la conoscenza di Dicey, un dado su cui è basato il sistema di combattimento ideato da Zoink, ...

... se dovessimo scegliere un titolo, uno solo, pubblicato negli ultimi dieci anni, allora sceglieremmoin. Probabilmente di questa produzione non sapete assolutamente nulla ( noi però ve ...Inè il nuovo gioco EA Originals, che accompagna l'utente in un fantastico viaggio in un mondo in pieno stile Tim ...La recensione di Lost in Random trasporta i giocatori in un mondo fatto di dadi e malvagie Regine. Pronti a scoprire questo regno incantato?In questa recensione vi parleremo di Lost in Random, l'ultimo action adventure sviluppato da Zoink e pubblicato da Electronic Arts.