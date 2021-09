Lo chef Colonna pronto a licenziare dipendenti no vax | io minacciato per aver seguito regole

(Di giovedì 23 settembre 2021) «Ho ricevuto più di 700 minacce dopo gli articoli che parlavano di me e della mia decisione di non assumere personale non vaccinato. Mi hanno scritto di tutto di più, mi hanno anche detto di mettermi...

Adrypaola3 : RT @ultimenotizie: 'Se entro il 15 ottobre i miei dipendenti non avranno il green pass' obbligatorio, 'li licenzierò. Non ci sono santi e g… - DmitryEvic : 'Roma, lo chef stellato Antonello Colonna. 'Green Pass nei ristoranti? Pronto a licenziare chi è senza'' - Profilo3Marco : RT @agorarai: La provocazione dello chef Antonello Colonna sul green pass ha fatto molto discutere: oggi ad #agorarai spiega il suo punto d… - GiancarloGarci6 : ???? Green pass obbligatorio, chef Colonna: 'Licenzierò dipendenti senza' - GiancarloGarci6 : ?????? Green pass obbligatorio, chef Colonna: 'Licenzierò dipendenti senza' -

Così lo chef stellato Antonello Colonna, titolare del Resort Antonello Colonna (Labico, Roma), a "The Breakfast Club" su Radio Capital. Lo chef aveva annunciato che non avrebbe rinnovato i contratti ai suoi dipendenti non vaccinati.