L’Italia è quel paese in cui le inchieste scomode di Fanpage possono essere oscurate in via preventiva (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di oggi Fanpage.it ha ricevuto un decreto del tribunale di Roma che dispone il sequestro tramite oscuramente dell’inchiesta Follow The Money fatta su Claudio Durigon e sui fondi della Lega, i famosi 49 milioni. Il fatto è grave, come sottolinea il giornale tramite un articolo e un video usciti oggi a opera del direttore Francesco Cancellato, perché si tratta del sequestro e dell’oscuramento preventivo di un contenuto giornalistico per reato di diffamazione: un provvedimento che, in un paese democratico in cui vige una Costituzione, non dovrebbe esistere e che non è mai accaduto prima. Si tratta, infatti – come sottolinea la redazione stessa – di una pratica che limita la libertà di stampa e che lede al diritto di tutti quinti i cittadini italiani. La questione di Fanpage oscurato per richiesta del LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di oggi.it ha ricevuto un decreto del tribunale di Roma che dispone il sequestro tramite oscuramente dell’inchiesta Follow The Money fatta su Claudio Durigon e sui fondi della Lega, i famosi 49 milioni. Il fatto è grave, come sottolinea il giornale tramite un articolo e un video usciti oggi a opera del direttore Francesco Cancellato, perché si tratta del sequestro e dell’oscuramento preventivo di un contenuto giornalistico per reato di diffamazione: un provvedimento che, in undemocratico in cui vige una Costituzione, non dovrebbe esistere e che non è mai accaduto prima. Si tratta, infatti – come sottolinea la redazione stessa – di una pratica che limita la libertà di stampa e che lede al diritto di tutti quinti i cittadini italiani. La questione dioscurato per richiesta del LEGGI ANCHE ...

Advertising

marattin : TAX THE RICH. Negli Usa stanno pensando di alzare dal 37% al 39,6% l’aliquota sopra i 450.000 dollari. In Italia qu… - matteosalvinimi : La mia colpa? Aver contrastato scafisti e trafficanti, aver azzerato gli sbarchi di clandestini, aver salvato vite… - ligi_p : @NelAlici L'Italia è quel paese che nel giro di 24 ore passa da incensare Draghi come super banchiere che ha salvat… - luca_richmond_ : Perché guarda caso le politiche di austerity imposte dal Europa cominciano in quel periodo, ritornando alla domand… - ivanacristofane : RT @eziamor: L'Italia è quel paese dove le anime belle si indignano perché i talebani non fanno andare le donne al lavoro e mettono delle l… -